Napoli-Inter a forte rischio rinvio: l'alternativa sono le porte chiuse

Oggi la decisione su Napoli-Inter di Coppa Italia: l'ipotesi più probabile è quella del rinvio, l'alternativa sarebbe giocarla a porte chiuse.

Tanti i dubbi e le domande che attanagliano il calcio italiano: bisogna scendere in campo? E se sì, come? Nella giornata di ieri è arrivato l'ennesimo rinvio per quanto riguarda - , ritorno della semifinale di Coppa che si sarebbe dovuto giocare all'Allianz Stadium di .

Oggi, invece, ci sarà la decisione su - , in programma giovedì sera al 'San Paolo' ma che quasi sicuramente non si giocherà. Quella del rinvio infatti è molto più di un'ipotesi.

L'alternativa sarebbe quella di giocare la partita ma a porte chiuse. Soluzione peraltro da sempre sgradita al presidente De Laurentiis, ma che nelle prossime settimane potrebbe diventare l'unica possibile per non bloccare il calcio italiano.

Questo in base al nuovo Decreto governativo che dovrebbe imporre la sospensione delle competizioni nazionali per un periodo di trenta giorni, dopo l'illustre parere del comitato tecnico-scientifico sul Coronavirus che ha consigliato il divieto per un mese di qualsivoglia manifestazione in cui non è previsto il rispetto della distanza minima di un metro tra le persone.

Giuseppe Marotta, intercettato dai giornalisti a prima dell'assemblea di Lega, si è intanto rimesso alle decisioni della Lega sul possibile rinvio di Napoli-Inter.