Napoli-Inter, le formazioni ufficiali: Di Lorenzo centrale, Bastoni titolare

L'Inter deve vincere a Napoli per rispondere alla Juventus: Di Lorenzo centrale di difesa, Conte lancia Bastoni e Biraghi dal primo minuto.

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.

La diciottesima giornata di si chiude al 'San Paolo' dove il , in piena emergenza, ospita l' che deve assolutamente vincere per restare in testa insieme alla .

Gattuso gioca la carta Di Lorenzo centrale accanto a Manolas, con Hysaj e Mario Rui esterni. Fabian Ruiz regista di centrocampo, Allan e Zielinski i due interni. Davanti conferma per Milik al centro del tridente.

Conte si affida a Bastoni nel trio di difesa, fiducia anche a Biraghi sulla corsia di sinistra. Si rivedono Vecino e Gagliardini tra i titolari, la coppia offensiva è la solita con Lautaro Martinez e Lukaku.