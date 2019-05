Napoli-Inter, la Champions chiama: Lautaro in vantaggio su Icardi

L'Inter si gioca la Champions League al San Paolo, sperando di chiudere i conti prima dell'ultima giornata. Napoli senza obiettivi di classifica.

La sfida tra e , ovviamente, è già prestigiosa e affascinante di suo. In più, almeno per i nerazzurri di Luciano Spalletti, c'è in palio un obiettivo fondamentale come la da conquistare. Per Ancelotti, invece, si tratta di giocare per vincere come sempre, ma senza pressioni di classifica.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'Inter si trova attualmente al terzo posto, con un punto di vantaggio sull' . La , distante tre punti, ha già giocato ed ha pareggiato contro il . Si tratta di uno stimolo in più per gli uomini di Luciano Spalletti, che con una vittoria metterebbero la parola "fine", aritmeticamente, sulla sua qualificazione alla Champions League.

Il Napoli, come ben sapete, è ormai certo del secondo posto ed il suo obiettivo è soltanto quello di finire bene il campionato. Ancelotti cerca risposte da alcuni suoi giocatori, anche per capire in che modo impostare la prossima stagione.

Luciano Spalletti non recupera De Vrij, ma c'è Brozovic a centrocampo rispetto alla sfida contro il di settimana scorsa. Miranda ancora al fianco di Skriniar in difesa, con D'Ambrosio che torna dalla squalifica e si riprende il suo posto in fascia.

In attacco il dubbio più grande di Luciano Spalletti riguarda come sempre Lautaro Martinez e Mauro Icardi, con il primo in leggero vantaggio per giocare al San Paolo.

L'articolo prosegue qui sotto

Ancelotti non rischia inizialmente Insigne, in attacco ci saranno ancora Milik e Mertens. Formazione invariata anche a centrocampo, con Zielinski e Callejon sulle fasce. I terzini saranno Hysaj e Ghoulam.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.