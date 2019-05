Napoli-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Napoli ospita l'Inter nella 37ª giornata di Serie A: tutto sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Il di Carlo Ancelotti, che ha ormai poco da chiedere alla sua stagione, sfida l' di Luciano Spalletti nel posticipo domenicale serale della 37ª e penultima giornata di . I partenopei hanno prima conquistato la certezza matematica della qualificazione alla prossima , quindi del 2° posto in classifica, che occupano con un bottino di 76 punti, e saranno chiamati a riscattare la sconfitta dell'andata a San Siro.

I milanesi invece si trovano al 3° posto con 66 punti e puntano a chiudere i discorsi per il piazzamento finale e la qualificazione alla Champions. Al momento hanno un vantaggio di una lunghezza sull' , di 3 sulla e di 4 sul .

Ancelotti ha nuovamente a disposizione Mertens e Insigne, e dovrebbe schierare il belga accanto a Milik in attacco. Dubbi in difesa, con i consueti ballottaggi per le maglie da terzino fra Hysaj e Malcuit a destra e fra Ghoulam e Mario Rui a sinistra, mentre al centro è possibile il ritorno dal 1' di Albiol accanto a Koulibaly.

Spalletti potrebbe confermare dal 1' come centravanti il match winner dell'andata Lautaro Martinez, mentre ritrova Brozovic in regia e D'Ambrosio sulla corsia destra della difesa dopo le rispettive squalifiche. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

NAPOLI-INTER: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Napoli-Inter DATA 19 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio San Paolo, Napoli ARBITRO Daniele Doveri TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO NAPOLI-INTER

Napoli-Inter si disputerà la sera di domenica 19 maggio 2019 alle ore 20.30 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Fischio d'inizio in programma per le ore 20.30.

Sarà Sky a trasmettere in diretta e in esclusiva il posticipo Napoli-Inter. La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani, mentre Daniele Adani si occuperà del commento tecnico.

La sfida fra i partenopei e i nerazzurri andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Gli abbonati potranno godersi la sfida Napoli-Inter anche in diretta , mediante la piattaforma Sky Go, cui potranno collegarsi con i loro personal computer, tablet e smartphone.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal permetterà a tutti i suoi lettori di seguire il posticipo Napoli-Inter anche in diretta testuale. Collegandosi sul sito avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, già prima del fischio d'inizio. Terminato il match, troveranno sul portale la cronaca e le pagelle, oltre alle dichiarazioni più importanti rilasciate a caldo dai due allenatori e dai giocatori in campo.

Qualche dubbio di formazione per Ancelotti, che in attacco recupera Mertens e Insigne, ma dovrebbe preferire il belga come partner di Milik nel 4-4-2 dei partenopei. La mediana sarà quella titolare con Callejòn e Zielinski ali, e Fabian Ruiz in regia accanto ad Allan. Giochi aperti in difesa: Hysaj e Ghoulam partono in vantaggio su Malcuit e Mario Rui come terzini, mentre Albiol contende a Luperto la maglia da titolare accanto a Koulibaly. Fra i pali sarà confermato Meret, visto anche che Ospina è rientrato in per problemi familiari. Di nuovo a disposizione Maksimovic, mentre non è stato convocato l'infortunato Ounas assieme a Diawara, quest'ultimo comunque recuperato.

Spalletti dovrà risolvere ancora una volta il ballottaggio fra Icardi e Lautaro Martinez, con 'El Toro' favorito per agire da centravanti sull'ex capitano. Dubbio Politano sulla trequarti: l'ex è stato convocato ma non è al meglio, e potrebbe lasciar spazio a Candreva. In mediana torna a disposizione Brozovic dopo il turno di stop, così come D'Ambrosio per la fascia destra difensiva. Al centro del reparto arretrato nerazzurro ci sarà ancora spazio per Miranda accanto a Skriniar, visto che De Vrij non ha ancora superato i suoi problemi fisici.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.