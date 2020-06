Napoli-Inter dove vederla: Rai o Sky? Canale tv e diretta streaming

Napoli e Inter a caccia della finalissima nella seconda semifinale di ritorno: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo e , tocca e scendere in campo per la seconda semifinale di ritorno di Coppa . Niente tifosi sugli spalti, porte chiuse ma gara sentitissma per potersi giocare il trofeo il 17 giugno e approdare direttamente all' senza passare dal campionato.

Nella gara d'andata giocata lo scorso inverno, il Napoli era riuscito a sbancare San Siro grazie alla rete di Fabian Ruiz. Il goal dello spagnolo permette così agli azzurri di Gattuso di partire con i favori del pronostico in vista del match previsto al San Paolo nella giornata odierna.

Sia Napoli che Inter hanno cominciato la propria partendo dagli ottavi, senza passare dai turni preliminari: la formazione partenopea ha sconfitto e (rispettivamente per 2-0 e 1-0), mentre la squadra di Conte ha superato il (4-1) e dunque la di misura (2-1).

Il Napoli non trova la finale di Coppa Italia dal 2014, quando riuscì a battere la Fiorentina, mentre l'Inter è ferma dal 2011, anno in cui fu la sorpresa a dover abbandonare il sogno di sollevare il trofeo al cielo dell'Olimpico di .

ORARIO NAPOLI-INTER

Napoli-Inter si giocherà sabato 13 giugno 2020 alle ore 21. La gara di Coppa Italia si giocherà al San Paolo di Napoli, ma non vedrà la presenza dei tifosi a causa delle norme per combattere la pandemia di coronavirus.

La partita tra Napoli e Inter sarà visibile in diretta tv in chiaro sulla Rai, precisamente su Rai 1. Il prepartita del match previsto al San Paolo inizierà alle 19:30 su Rai Sport HD, per la precisione il canale 57 del digitale terrestre e il numero 227 nel decoder di Sky.

Napoli-Inter verrà trasmessa in diretta da RaiPlay, servizio offerto gratuitamente dalla Rai: in questo modo il secondo big match di Coppa Italia, valido per la semifinale di ritorno, verrà trasmesso su pc, cellulare e tablet scaricando l'app ufficiale o in alternativa collegandosi al sito www.raiplay.it.

Quasi tutta la rosa a disposizione per Gattuso, che tuttavia deve fare i conti con l'infortunato Manolas, sostituito al centro della difesa da Maksimovic. Insieme al serbo giostrerà Koulibaly, mentre Ospina sarà tra i pali e la coppia Di Lorenzo-Mario Rui sulle fasce. A centrocampo Demme e Zielinski sicuri titolari, mentre Fabian Ruiz ha qualche problema e potrebbe lasciare il posto ad Allan. Nemmeno convocato Lobotka, vittima di un affaticamento al retto femorale. In attacco Politano è favorito su Callejon per completare il tridente con Mertens e Insigne. Il belga non è al meglio, ma alla fine dovrebbe essere dell'undici iniziale: pronto comunque Milik.

In casa Inter Handanovic tra i pali sarà difeso da Skriniar, De Vrij e Bastoni, oramai divenuto titolare ai danni di Godin, peraltro acciaccato e probabilmente fuori dai convocati. Candreva e Young sono i favoriti per le corsie esterne di centrocampo, in mezzo Eriksen scalpita per partire dal 1' con Brozovic e Barella, nel nuovo 3-4-1-2 di Conte. In attacco nessun dubbio: spazio al tendem Lukaku e Lautaro Martinez. Verso il forfait D'Ambrosio e Vecino.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte