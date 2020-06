Napoli-Inter, Conte amaro: "Meritavamo la qualificazione"

L' esce dalla Coppa , nonostante una partita non brutta contro il , ricca di occasioni da goal e di miracoli da parte di Ospina. Ma tutto ciò non è bastato ad Antonio Conte, che fallisce ancora una volta l'appuntamento con la finale.

A 'Rai Sport', il tecnico nerazzurro ha parlato della mancata qualificazione e della partita pareggiata contro il Napoli.

Conte ribadisce la sua linea, e spende parole a miele anche per Eriksen, che finalmente comincia ad ingranare, battibeccando anche con chi invece non lo ha visto in forma.

Per me il migliore in campo è stato il portiere del Napoli. Poi si può migliorare in tutto, ma ho poco da rimproverare, ripeto. Non dimentichiamo che il Napoli ha giocato una partita chiusi in difesa, a cercare di chiudersi e ripartire. Non è mai una situazione facile in cui giocare. E nonostante questo abbiamo creato tantissimo.

Di Eriksen sono molto contento, si vedono i risultati del lavoro che abbiamo fatto in queste settimane. Non so cosa avete visto in televisione, magari un’altra cosa… Eriksen oggi ha fatto il trequartista e prendeva Demme in fase difensiva, non c’era nessun 3-5-2“.