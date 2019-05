Napoli-Inter 4-1: Nerazzurri a picco, la Champions si complica

Il Napoli travolge l'Inter al San Paolo: poker firmato Zielinski, Mertens e Fabian Ruiz (doppietta), per i nerazzurri accorcia Icardi su rigore.

Un gran bel , forse il migliore del girone di ritorno, affonda un' inconsistente con un rotondo e meritato 4-1 e mette in grave difficoltà i nerazzurri, costretti a vincere con l' per tenere al sicuro la qualificazione alla prossima .

Le motivazioni di classifica lascerebbero pensare ad un'Inter più decisa in campo, invece è il Napoli che gioca e fa la partita. Gli azzurri sono reattivi e pimpanti, mettono in difficoltà l'impostazione dal basso studiata da Spalletti e arrivano in scioltezza dalle parti di Handanovic, con Ghoulam e Malcuit alti e aggressivi per creare superiorità. Zielinski dopo un quarto d'ora sblocca il punteggio con un gran goal e il Napoli mette in fila altre occasioni per il raddoppio. Come spesso accaduto in questa stagione, il problema degli uomini di Ancelotti si conferma essere la precisione in fase realizzativa, che nel primo tempo tiene in partita un'Inter lenta e con poco mordente.

Spalletti prova a dare la scossa inserendo Icardi al fianco di Lautaro, mossa che produce effetti interessanti solo per qualche minuto, complice l'approccio alla ripresa un po' soft da parte del Napoli. I nerazzurri restano però sfilacciati e cadono definitivamente a ridosso dell'ora di gioco, con Mertens che svetta tra Miranda e D'Ambrosio: l'immagine simbolo della serata nefasta dell'Inter. La truppa di Spalletti sparisce dal campo, eccezion fatta per Lautaro Martinez che ci prova più di tutti e sfiora il goal in un paio di occasioni. E così il Napoli affonda il colpo, con Fabian Ruiz che sale in cattedra e fa poker con una doppietta. Il rigore trasformato da Icardi nel finale non cambia il sapore di una sconfitta amara e pesante per l'Inter, che ora dovrà giocarsi la qualificazione alla Champions negli ultimi 90 minuti della stagione.

I GOAL

16' ZIELINSKI 1-0 - Il polacco pesca il jolly dalla grande distanza, con un destro spettacolare, potente e preciso, che trafigge Handanovic e s'infila all'incrocio.

61' MERTENS 2-0 - Callejon pennella un cross delizioso per Mertens, che trova il tempo giusto tra Miranda e D'Ambrosio e batte Handanovic di testa.

71' FABIAN 3-0 - Al termine di una prolungata azione offensiva del Napoli, Malcuit trova Fabian Ruiz solo a centro area, pronto per il destro vincente a porta semi-sguarnita.

79' FABIAN 4-0 - Lo spagnolo si invola sulla sinistra, entra in area e sceglie la conclusione potente sul primo palo per battere Handanovic.

82' ICARDI 4-1 - L'argentino non sbaglia dal dischetto e trasforma il rigore che lui stesso si era procurato.

IL TABELLINO

NAPOLI-INTER 4-1

MARCATORI: 16' Zielinski , 61' Mertens , 71' Fabian , 79' Fabian 82' rig. Icardi (I)

NAPOLI (4-4-2): Karnezis 6.5; Malcuit 6.5, Albiol 6.5, Koulibaly 7 (84' Luperto SV), Ghoulam 7; Callejon 6.5, Allan 6, Zielinski 7, Fabian 7.5; Milik 5.5 (76' Insigne SV), Mertens 7 (80' Younes SV). All. Ancelotti

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio 5, Skriniar 5.5, Miranda 5, Asamoah 5; Gagliardini 5 (58' Vecino 5.5), Brozovic 5; Politano 5.5 (46' Icardi 6), Nainggolan 5, Perisic 5 (79' Candreva SV); Lautaro 6. All. Spalletti

ARBITRO: Doveri

AMMONITI: Koulibaly, Allan, Ghoulam (N), Nainggolan (I)

ESPULSI: nessuno