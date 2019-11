Napoli sconfitto, Insigne spiega: "Non era facile dopo quanto è successo mercoledì..."

Il Napoli conclude una settimana durissima perdendo contro la Roma: "Oggi un rigore con il VAR, mercoledì per noi niente".

Pareggio contro la , pareggio polemico contro l' , sconfitta all'Olimpico contro la . Superata da , , Roma e la stessa Dea, il sta vivendo un momento difficile, dopo una settimana che ha minato molte delle sue certezze. Secondo Lorenzo Insigne, anche per colpa dell'infrasettimanale.

Come noto, nel match tra Napoli e Atalanta giocato al San Paolo, il 2-2 finale è arrivato in seguito ad un rigore non fischiato dal direttore di gara Giacomelli, trasformatosi nel pareggio di Ilicic in seguito al contropiede del team nerazzurro di Gasperini. Polemiche infinite, Ancelotti squalificato, azzurri a terra.

Dopo la sconfitta contro la Roma, Insigne ha parlato dei problemi di questi ultimi giorni a Sky Sport:

"Non penso che abbiamo un deficit di personalità, la rosa ha giocatori con grande esperienza europea. Non era facile scendere in campo dopo quello che è successo con l'Atalanta, dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto oggi".

Insigne si è poi scagliato contro la tecnologia, il suo specifico utilizzo:

"È stato fischiato un rigore alla Roma grazie alla tecnologia, cosa che non è accaduta a noi mercoledì scorso. Il VAR deve funzionare per tutti".

Il Napoli si allontana dal quarto posto, anche se in maniera minima:

"Non credo che la qualificazione alla Champions sia a rischio, dobbiamo stare tranquilli e lavorare. Oggi ci è mancata la cattiveria di mercoledì".

Dopo il fondamentale match di Champions contro il in quel del San Paolo, gli azzurri avranno altre due gare in tre match tra le mura amiche: contro e sarà necessario sfruttare l'occasione del calendario per riacquistare fiducia.