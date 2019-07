Napoli, Insigne può cambiare posizione: Ancelotti pensa a riproporlo da ala sinistra

Lo scorso anno ha sofferto la posizione di seconda punta nel 4-4-2, ora Lorenzo Insigne può tornare nel suo vecchio ruolo: quello di ala sinistra.

Lorenzo Insigne e il sono pronti a ripartire insieme e mettersi alle spalle un'annata che si è chiusa in maniera poco positiva. Il capitano azzurro ha raggiunto il ritiro di Dimaro e per lui potrebbero esserci novità in vista.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', Carlo Ancelotti starebbe studiando una nuova posizione in campo per il suo numero 24. Un ritorno al passato, sull'ala sinistra con cui ha fatto benissimo sotto la gestione Sarri.

Il classe 1991 lo scorso anno è stato impiegato soprattutto da seconda punta, posizione in cui avrebbe sofferto e che non sembra piacergli. Non tanto quanto quella in cui si è imposto nelle stagioni precedenti e in cui ha fatto bene anche in Nazionale a giugno.

Dovesse arrivare James Rodriguez, Ancelotti potrebbe passare a un 4-2-3-1 con il colombiano alle spalle della punta, con Callejon sulla destra e appunto Insigne di ritorno sulla sinistra, come negli anni passati.

In bilico rimane anche la questione rinnovo di contratto, con il suo agente Mino Raiola che avrebbe chiesto un aumento di contratto rispetto ai 4.5 milioni di euro che Insigne prende ora. Il Napoli avrebbe aperto soltanto per il rinnovo fino al 2024.