Insigne confessa: "I napoletani non mi hanno capito, io mi farei ammazzare"

Lorenzo Insigne non sta certamente vivendo un inizio di stagione semplice a . L'attaccante ha perso la brillantezza degli scorsi anni ed ha avuto anche qualche problema di troppo con Carlo Ancelotti (nell'ultima gara di contro il è stato spedito in tribuna).

Il calciatore del Napoli ha parlato ai microfoni di 'Rai Due', nell'intervista a 'Dribbling' che sarà trasmessa in versione integrale oggi alle 13.30. 'Il Corriere dello Sport' ha pubblicato perà alcune parti dell'intervista in anticipo.

" I napoletani non mi hanno capito . A qualcuno sembro presuntuoso, credo abbiano un’immagine diversa da quella che sono. Chi la pensa così, spero tanto possa ricredersi. Dico a tutti i tifosi di starmi vicino. Perché io per questa maglia mi farei ammazzare ".

Questo il pensiero di Lorenzo Insigne, che chiede di essere compreso. Poi il giocatore parla anche del rapporto con Ancelotti.

" Tra di noi la questione è caratteriale. Ci capita di bisticciare, ma Carlo resta un grande allenatore e spero di vincere insieme a lui. Non è mai successo, da quando allena il Napoli, che mi abbia imposto un ruolo. A volte, quando arrivo più stanco o nervoso all’allenamento, mi può capitare di rispondere alle sue osservazioni, ma sono cose che lì finiscono e possono succedere. E’ accaduto spesso anche di scherzare con il mister".

Infine, Insigne vuole dedicare un pensiero anche a Maurzio Sarri, suo ex allenatore a Napoli.

"Quello che Sarri ha lasciato in città, pesa nei giudizi. Io dico questo. Il mister ha un’età matura, ha avuto questa grande occasione e spero che faccia bene, perché gli voglio bene per tutto quello che ha fatto per il Napoli".