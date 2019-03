Napoli, Insigne lancia la sfida alla Juventus: gesto 'alla Simeone'

Durante l'allenamento, Lorenzo Insigne ha replicato il gesto di Diego Simeone mostrando gli attributi a Mario Rui: Napoli-Juventus è già iniziata.

Lorenzo Insigne come Diego Simeone. No, il capitano del Napoli non è diventato allenatore come l'esperto argentino ma lo ha imitato nella mossa che tante polemiche ha creato nel corso della scorsa settimana.

Il tecnico dell'Atletico si era rivolto verso i suoi tifosi con il gesto ad indicare i famosi attributi, segno tangibile della forza di una squadra capace di infliggere un secco 2-0 alla Juventus nell'andata degli ottavi di Champions League.

Nell'allenamento di mercoledì, Insigne ha replicato quell'atto nel corso di un esercizio con destinatario Mario Rui. Scena divertente ripresa dalle telecamere della società partenopea che non ha perso tempo prima di pubblicarlo sui propri canali ufficiali.

Un piccolo segnale di sfida ai bianconeri in vista del big match in programma al 'San Paolo' domenica alle ore 20:30. Tredici punti di distanza in classifica che non conteranno minimamente: nei novanta minuti in campo ci sarà spazio soltanto per puro agonismo e - si spera - grande spettacolo.