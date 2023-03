Napoli, iniziato il conto alla rovescia: quando può festeggiare lo Scudetto

Con il successo sull'Atalanta, la squadra di Spalletti ha ripreso il cammino: se le distanze dovessero rimanere invariate lo vincerebbe al 33° turno.

Dopo un piccolo incidente di percorso, la corsa è ripartita. Archiviata subito la sconfitta contro la Lazio, il Napoli è tornato a viaggiare ad alta velocità e lo ha fatto col successo per 2-0 sull'Atalanta al Maradona firmato da Khvicha Kvaratskhelia e Amir Rrahmani.

Il divario con le inseguitrici è sempre più ampio. La vittoria sull'Atalanta - insieme al ko dell'Inter a La Spezia e il pari della Lazio a Bologna - ha riportato il Napoli a 18 punti di vantaggio sulla seconda della classe.

Una distanza rassicurante, che permette agli uomini di Spalletti di poter calcolare già quando può arrivare l'aritmetica vittoria dello Scudetto e dare il via alla festa.

Confermato il +18 sull'Inter e il +19 sulla Lazio, il Napoli attende le sfide di Roma e Milan, rispettivamente contro Sassuolo e Salernitana, per conoscere il reale distacco.

Lo Scudetto tanto atteso, dopo 33 anni dall'ultima volta, potrebbe arrivare ufficialmente il 3 maggio.

In attesa della definizione di orari con anticipi e posticipi, è il 33° turno quello del possibile titolo per i partenopei. Una giornata in cui la squadra di Spalletti sarà impegnata su un campo caro al tecnico, quello dell'Udinese.

Nel caso in cui, dunque, il Napoli dovesse mantenere almeno 16 lunghezze di distanza sul secondo posto, potrebbe festeggiare la vittoria del campionato con cinque giornate d'anticipo, proprio in occasione della giornata numero 33.