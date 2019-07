Napoli, Inglese torna al Parma: "Meglio qua che non essere felice più in alto"

Roberto Inglese sceglie ancora il : l'attaccante italiano ha spiegato i motivi del suo ritorno in Emilia, dove ha vissuto una stagione da protagonista e dove sicuramente troverà più minutaggio rispetto a una piazza come il .

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport, il classe '91 ha preferito un club meno blasonato rispetto agli azzurri:

"Ho preferito tornare qui, nella mia seconda famiglia, piuttosto che non essere felice pur giocando in un palcoscenico più importante. Il Parma mi ha voluto in ogni modo e sono davvero contento di essere tornato".