Napoli, infortunio per Verdi: trauma contusivo al ginocchio

Simone Verdi non è stato convocato da Carlo Ancelotti per Zurigo-Napoli: per lui trauma contusivo al ginocchio. Assente anche Mario Rui.

Il pareggio del 'Franchi' contro la Fiorentina ha lasciato più di qualche rimpianto al Napoli, tornato a undici punti di distanza dalla Juventus capolista e sprecone in campo, dove diverse occasioni non sono state concretizzate per 'colpa' della forma super di Lafont.

Dopo pochissimi minuti dell'incontro con i viola, Mario Rui è stato costretto a lasciare il terreno di gioco: rimediata una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro che lo renderà indisponibile per almeno dieci giorni.

Oltre al portoghese, Carlo Ancelotti deve fare i conti con il problema occorso a Simone Verdi: per lui trauma contusivo al ginocchio destro e niente Zurigo per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League in terra svizzera.

Stagione fin qui disgraziata per l'ex Bologna, non di certo baciato dalla buona sorte e fermato da un infortunio all'adduttore per quasi due mesi tra fine ottobre e dicembre. Soltanto undici le presenze accumulate in tutte le competizioni con due goal all'attivo (l'ultimo su rigore alla Sampdoria il 2 febbraio).

Tra gli indisponibili figura anche Raul Albiol che a Londra si è sottoposto ad un intervento di pulizia del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Di seguito la lista dei convocati per la gara di Zurigo.

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Hysaj, Chiriches.

Centrocampisti: Fabian Ruiz, Zielinski, Allan, Diawara.

Attaccanti: Mertens, Callejon, Gaetano, Milik, Insigne, Ounas.