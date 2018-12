Napoli, infortunio per Hamsik: distrazione al bicipite femorale della coscia destra

Distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra per Hamsik: lo slovacco ha dovuto abbandonare anzitempo Inter-Napoli.

Il giorno dopo la sconfitta subita in extremis a San Siro contro l'Inter non arrivano nemmeno dall'infermeria buone notizie per il Napoli e per Carlo Ancelotti .

Marek Hamsik , uscito anzitempo dal match a causa di un problema muscolare, è stato sottoposto a controlli che hanno evidenziato la presenza di una distrazione muscolare di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.

Hamsik salterà sicuramente il match in programma il 29 dicembre contro l'Empoli e proverà a rientrare dopo la sosta.

Nella stagione in corso Hamsik ha fino a questo momento collezionato, tra Serie A e Champions League, 18 presenze ed un goal.

