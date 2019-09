Napoli, infortunio per Elmas: caviglia gonfia, va in ospedale

Napoli in ansia per l'infortunio subìto da Eljif Elmas in Nazionale: il giocatore ha accusato un colpo alla caviglia ed è stato portato in ospedale.

Il trattiene il fiato per e condizioni fisiche di Eljif Elmas, che ha accusato un infortunio con la Macedonia. Il giocatore ha preso un colpo alla caviglia, che si è gonfiata parecchio. Il centrocampista azzurro è stato portato in ospedale per accertamenti.

Elmas ha lasciato l'allenamento dopo lo scontro con un compagno di squadra e si è recato in ospedale per accertamenti. Ovviamente non giocherà domani contro la Lettonia.

Adesso al Napoli non resta che aspettare ed incrociare le dita: potrebbe essere una semplice botta, come anche un infortunio più serio. Carlo Ancelotti ha già elogiato le qualità di Elmas dopo queste prime settimane trascorse con lui e non vorrebbe perderlo proprio all'inizio.

Già nel tardo pomeriggio di oggi il Napoli aspetta notizie più dettagliate sull'infortunio di Eljif Elmas.