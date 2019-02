Napoli, infortunio per Albiol: problema al ginocchio, si teme un lungo stop

Raul Albiol potrebbe essere costretto a un lungo stop, a causa di un problema al tendine rotuleo del ginocchio sinistro.

Dopo i casi Allan e Hamsik, il Napoli potrebbe trovarsi tra le mani un'altra situazione spinosa. Carlo Ancelotti e il suo staff sono infatti in apprensione per le condizioni di Raul Albiol. Il difensore spagnolo potrebbe infatti essere costretto a un lungo stop, complicando non poco i piani dell'allenatore.

A costringere il difensore centrale classe 1985 a fermarsi, secondo il 'Corriere dello Sport', sarebbe un problema al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Certamente gli farà saltare la trasferta di domani contro la Fiorentina, poi la situazione andrà valutata a seconda dei responsi medici.

Il primo il Napoli lo starebbe aspettando da alcuni giorni. Albiol avrebbe infatti avuto una visita con il dottor Angel Ruiz-Cotorro, medico di fiducia di Rafael Nadal, peraltro amico di Albiol, specializzato in cure con le cellule staminali.

Già da tempo Albiol convive con il dolore e il fastidio al ginocchio sinistro, ma per evitare l'operazione (visto che a settembre gli anni saranno 34 per l'ex Real Madrid e Valencia) il Napoli starebbe pensando a questo tipo di cura, che con Nadal ha funzionato eccome.

La situazione andrà monitorata di giorno in giorno e di giornata in giornata. Di certo nella prossima Albiol non sarà in campo: contro la Fiorentina al suo posto pronto Maksimovic. E il rientro ormai imminente di Chiriches potrebbe attutire una botta altrimenti molto pesante.