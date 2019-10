Napoli, Mario Rui infortunato: salta il Torino e torna dopo la sosta

Mario Rui si è sottoposto ad esami medici dopo l'infortunio subito contro il Genk: elongazione del bicipite femorale sinistro.

Nel corso del primo tempo della sfida europea contro il Mario Rui è dovuto uscire dal campo per infortunio, lasciando la fascia sinistra del a Malcuit. Nella giornata di oggi il terzino portoghese è stato sottoposto ad esami medici che hanno evidenziato un'elongazione del bicipite femorale sinistro.

Le condizioni di Mario Rui verranno riesaminate dallo staff medico partenopeo nel corso della prossima settimana per comprendere con precisione quali saranno i tempi di recupero. Sicuramente il terzino portoghese non potrà essere a disposzione di Ancelotti per la trasferta di di domenica, mentre dovrebbe tornare arruolabile dopo lo sosta delle nazionali.

Mario Rui era stato convocato dalla nazionale portoghese per le gare di qualificazione europee, ma non dovrebbe essere in grado di rispondere positivamente alla chiamata dei lusitani.

In mattinata i calciatori del Napoli che hanno giocato alla Luminus Arena hanno svolto lavoro di scarico, mentre gli altri hanno iniziato ad allenarsi in vista della sfida col Torino. Regolarmente in campo con chi non ha affrontato le fatiche della anche Insigne, pronto a ritrovare il campo contro i granata dopo essere stato lasciato in tribuna da Ancelotti.