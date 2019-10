Napoli, Malcuit operato per ricostruire il legamento crociato: intervento riuscito

Kevin Malcuit è stato operato a Roma dal professor Mariani per la ricostruzione del legamento crociato anteriore lesionato contro la SPAL.

Stagione compromessa del tutto, se non già terminata per lo sfortunato Kevin Malcui, infortunatosi a legamento crociato e menisco del ginocchio destro nel match giocato domenica scorsa dal contro la .

Il 28enne franco-marocchino è stato operato stamattina a dal professor Mariani, come comunicato dal club azzurro sul proprio sito ufficiale.

Nella nota diffusa dal Napoli non si fa riferimento ai tempi di recupero, ma tutto lascia supporre - data la tipologia di infortunio - che Malcuit non sarà disponibile prima di aprile-maggio, con tutte le riserve del caso circa il pieno recupero per il finale di stagione.

"Questa mattina Kevin Malcuit si è sottoposto all'operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro presso la Clinica Villa Stuart di Roma. L'intervento, perfettamente riuscito, è stato effettuato dal Professor Mariani con la presenza del Responsabile Sanitario del Napoli Dott.Raffaele Canonico. Malcuit si era infortunato durante il match Spal-Napoli di domenica scorsa".

A questo punto è molto probabile che i partenopei bloccheranno la cessione di Hysaj a gennaio, visto che a destra il solo Di Lorenzo non può essere sufficiente per coprire tutte le gare di una stagione che vede il Napoli impegnato su tre fronti.