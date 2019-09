Napoli, infortunio Maksimovic: distrazione al bicipite femorale

Nikola Maksimovic ha riportato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro e non è stato convocato per Genk-Napoli.

Costretto al cambio durante - , Nikola Maksimovic non sarà a disposizione di Carlo Ancelotti per la trasferta belga di , valida per la seconda giornata dei gironi di .

Il difensore serbo ha rimediato un infortunio muscolare come comunicato dal club azzurro con questa nota apparsa sul sito ufficiale.

"Maksimovic ha svolto ulteriori esami che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro. Le sue condizioni verranno valutate tra 10 giorni".

Oltre all'impegno europeo, Maksimovic salterà con certezza anche il match sul campo del di domenica alle ore 18: potrà però recuperare con calma durante la sosta dedicata alle nazionali e alle qualificazioni a .

Solo un lieve affaticamento muscolare per Manolas che si è allenato a parte ma è stato comunque convocato, al contrario di Hysaj, che rimarrà ad allenarsi da solo al centro sportivo di Castelvolturno. L'esclusione dell'albanese è da ricondurre a una scelta esclusivamente tecnica.