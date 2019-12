Napoli, incubo Koulibaly: errore e infortunio, sostituito dopo cinque minuti

Brutto avvio di gara per Kalidou Koulibaly, che commette un grave errore sul vantaggio di Kulusevski ed è costretto al cambio per un guaio muscolare.

Non è iniziata nel migliore dei modi la prima partita di Gennaro Gattuso sulla panchina del : il grave errore difensivo di Kalidou Koulibaly ha spianato la strada al vantaggio di Kulusevski, nella stessa azione il difensore senegalese si è infortunato ed è stato costretto al cambio.

Dopo appena cinque minuti di gioco la distrazione di Koulibaly ha lanciato il trequartista del , che è rimasto freddo davanti a Meret. Nel rincorrere il giovane talento gialloblù il numero 26 azzurro è andato ko ed è subito stato soccorso dallo staff medico.

Al suo posto Gattuso ha mandato in campo Luperto accanto a Manolas: problema ai flessori della gamba destra per il giocatore africano, autore fin qui di una stagione poco brillante. Una pessima notizia anche per tutti i fantallenatori: nonostante il poco minutaggio il difensore del Napoli potrebbe prendere ugualmente il voto (sicuramente non positivo) a causa del grave errore di inizio gara.