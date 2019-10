Napoli, incontro Ancelotti-Insigne a Castel Volturno: c'è anche Raiola

Dopo i casi delle scorse settimane, a Castel Volturno si è tenuto un incontro tra Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne. Presente anche Mino Raiola.

Sabato il affronterà il in casa per rilanciarsi dopo lo 0-0 contro il . Una partita in cui ci sarà un osservato speciale in particolare: Lorenzo Insigne.

Come raccontato da 'Sky Sport', questa sera a Castel Volturno si è tenuto un incontro tra il capitano del club partenopeo e Carlo Ancelotti. Al meeting hanno preso parte anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e anche Mino Raiola, agente di Insigne.

Un clima sereno e disteso, con Insigne che si è presentato con un giorno d'anticipo (domani previsto il primo allenamento post Nazionale) e insieme alla sua famiglia.

Nelle scorse settimane il numero 24 è stato al centro di un piccolo caso nel Napoli, soprattutto dopo la tribuna in nella sfida contro il . Ha poi giocato da titolare contro il Torino e in Nazionale.