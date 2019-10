Napoli, l'imprenditore Llorente: con Mata lancia in borsa una società d'investimenti

L'attaccante del Napoli Fernando Llorente, insieme a Mata e Ronaldo il Fenomeno, ha inaugurato oggi la società 'Mistral Iberia Real Estate'.

Nonostante una carriera di successo Fernando Llorente non si pone limiti e nella giornata odierna ha lanciato sul mercato la sua nuova società di investimenti a basso rischio. L'attaccante del non è solo in questa avventura imprenditoriale, ma i suoi due soci sono niente di meno che Juan Manuel Mata e Ronaldo il 'Fenomeno'.

La società dei tre calciatori si chiama ' Mistral Iberia Real Estate ' e si occuperà di investimenti a basso rischio in altre società, senza disdegnare però alcuni investimenti in immobili. Questa mattina la società di Llorente e soci è stata lanciata sul mercato Alternativo Bursatil, un sotto-mercato di 'Bolsa y Mercado' che è la società che gestisce le borse e i mercati finanziari spagnoli.

La società è stata lanciata sul mercato con un prezzo per azione di 1 euro per una valutazione complessiva di 22 milioni. L'ex fenomeno nerazzuro, già maggiore azionista del , detiene il 12,2% della neonata società e ha grande fiducia riguardo la sua crescita.

Fernando Llorente è già l'idolo dei tifosi partenopei ed è anche l'attaccante più incisivo del Napoli con una media di un gol ogni novanta minuti. Mentre si allena a Castel Volturno, però, riesce comunque ad avere un occhio sul mondo della finanza impegnandosi a non rimanere senza alternative economiche una volta che appenderà le scarpette al chiodo.