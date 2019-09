Napoli, i convocati per il Genk: Hysaj fuori, Manolas c'è

Carlo Ancelotti ha comunicato la lista dei convocati per la trasferta di Champions del suo Napoli sul campo del Genk: Hysaj resta al centro tecnico.

La sofferta vittoria contro il ha restituito in parte il sorriso al , che dopo il grande debutto nel girone di cerca il bis in sul campo del . Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per la trasferta.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'allenatore azzurro ha lasciato fuori Hysaj, che resterà ad allenarsi al centro tecnico. Out per infortunio anche Maksimovic, che sarà rivalutato tra 10 giorni, mentre Manolas ha svolto un lavoro personalizzato ma è comunque a disposizione.

La lista dei convocati:

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui

Centrocampisti: Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski

Attaccanti: Callejon, Gaetano, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Younes