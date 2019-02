Napoli, Hamsik assente a Castelvolturno: cessione ancora possibile

Hamsik non è presente a Castelvolturno dopo lo stop alla trattativa col Dalian. La cessione del capitano in Cina è ancora possibile.

Il caso Hamsik non è ancora chiuso. Come riporta 'Sky Sport' infatti il capitano del Napoli stamattina non si è presentato a Castelvolturno per la seduta di allenamento nonostante lo stop imposto da De Laurentiis alla sua cessione.

D'altronde lo slovacco oggi avrebbe dovuto volare a Madrid dove erano in programma le visite mediche col Dalian, ma il tweet del Napoli ha bloccato tutto.

La sensazione però è che la trattativa col Dalian non sia ancora del tutto tramontata e l'assenza di Hamsik all'allenamento di questa mattina ne sembra la conferma. Il presidente però non accetta l'offerta di prestito avanzata dai cinesi ma pretende che il Dalian paghi subito 20 milioni di euro. La telenovela continua, insomma.

In ogni caso a questo punto pare difficile che Hamsik possa scendere in campo sabato pomeriggio, quando il Napoli sarà impegnato in trasferta contro la Fiorentina.

In queste ore l'agente di Hamsik e gli intermediari del Dalian sono al lavoro per risolvere la questione e convincere De Laurentiis a tornare sui suoi passi.