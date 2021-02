Il Napoli cade col Granada, Gattuso: “Dobbiamo recuperare giocatori, siamo dieci contati”

Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, commenta la sconfitta patita contro il Granada: “La priorità adesso è recuperare giocatori”.

Si complica e non di poco il cammino europeo del Napoli. La compagine partenopea infatti è stata sconfitta per 2-0 dal Granada nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

In Spagna, a decidere sono stati 130” di sbandamento generale nei quali prima Herrera e poi Kenedy hanno trovato, nel primo tempo, le reti che hanno deciso la sfida.

Rino Gattuso, parlando ai microfoni di Sky dopo la fine della partita, ha spiegato cosa non ha funzionato.

“Penso che abbiamo creato qualcosa, ma vanno rivisti i primi venti minuti e l’approccio alla partita. Per quello che abbiamo fatto meritavamo sicuramente qualcosa in più. Adesso è inutile parlare di passare o non passare, dobbiamo solo recuperare le energie. La priorità adesso è recuperare anche dei giocatori perché adesso siamo dieci contati. Anche se dovessimo passare, dove andiamo senza giocatori? Abbiamo perso anche Politano. Il rammarico c’è, il 2-0 è molto, molto bugiardo”.

Il Napoli è mancato soprattutto nelle fasi iniziali.

“Non è questione di destino, perché nel calcio non c’è destino. Loro l’hanno impostata giocando sulla nostra sinistra e siamo stati dei polli. Abbiamo sbagliato alcune coperture e l’abbiamo pagata a caro prezzo”.

Tra i giocatori più attesi c’era certamente Osimhen.

“L’ho già detto, 93 giorni di stop non sono pochi. E’ stato fermo, ha avuto problemi alla spalla e gioca ancora con una fasciatura perché non è al 100%. Non è un problema solo di Osimhen. Lui deve ritrovare la continuità e la brillantezza per esprimere il suo gioco. In questo momento ha tante pause, non riesce a scattare con continuità, lo sappiamo e lo dicono i dati. Il Napoli comunque oggi ci ha provato, ha fatto quello che poteva”.

Il Napoli forse sta difettando un po’ in coraggio.

“Ci demoralizziamo, pensiamo spesso all’errore. Lo dicevo anche ad Elmas, dopo due o tre errori si deprime, ma nel calcio bisogna andare avanti senza rimarcare l’errore. E’ una cosa che dobbiamo migliorare”.

Secondo Gattuso il problema del Napoli non è di natura fisica.

“Se una squadra non sta bene non riesce a tenere il Granada nella sua metà campo. Loro non hanno fatto nulla, bisogna anche vedere come si prendono i goal. Non è un problema fisico, la questione è che se prendi due goal e ti deprimi poi metti meno attenzione”.

Il Napoli è costretto a fare i conti con un’infermeria sempre più piena.