Napoli-Girona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli affronta un'altra squadra spagnola, il Girona: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'amichevole.

NAPOLI-GIRONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Girona

Napoli-Girona Data: 3 agosto 2022

3 agosto 2022 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: Sky Sport (canale 251, pay per view )

Streaming: -

Prosegue la marcia d'avvicinamento del Napoli verso l'esordio in campionato, fissato per lunedì 15 agosto al 'Bentegodi' contro il Verona: sulla strada dei ragazzi di Luciano Spalletti, ecco un'altra squadra spagnola.

Dopo l'amichevole contro il Maiorca, gli azzurri si apprestano a sfidare un'altra società di Liga: si tratta del Girona, neopromossa tra le grandi grazie al successo in finale dei playoff sul Tenerife.

I biancorossi sono tornati in Liga dopo tre anni e due finali playoff perse, per poi rimettere tutto a posto un mese e mezzo fa: Tenerife battuto a domicilio dopo lo 0-0 dell'andata e pass staccato, assieme alle già promosse Almeria e Valladolid.

Il Napoli chiuderà il trittico spagnolo e il programma delle amichevoli previste nel ritiro di Castel di Sangro con l'ultimo match contro l'Espanyol, in programma per sabato 6 agosto.

In questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie per seguire Napoli-Girona: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle info sulla diretta tv e streaming della partita.

ORARIO NAPOLI-GIRONA

Napoli-Girona si disputerà mercoledì 3 agosto 2022 allo stadio 'Teofilo Patini' di Castel di Sangro, sede del ritiro partenopeo. Calcio d'avvio alle ore 18:30.

DOVE VEDERE NAPOLI-GIRONA IN TV

La sfida tra Napoli e Girona sarà trasmessa in pay per view da Sky sul canale Sky Sport (numero 251) al costo di 9,99€: al momento dell'acquisto, bisognerà inserire il codice 451790.

NAPOLI-GIRONA IN DIRETTA STREAMING

Trattandosi di un evento visibile a pagamento, gli abbonati Sky non potranno usufruire del servizio streaming Sky Go per assistere a Napoli-Girona.

E' attesa una comunicazione da parte del Napoli per l'eventuale trasmissione della gara in diretta sul profilo Facebook ufficiale del club (sempre al costo di 9,99€), come accaduto per le precedenti uscite: al momento non si registrano note ufficiali in tal senso.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-GIRONA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.