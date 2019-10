Napoli, Ghoulam spiega: "In questo momento ci sentiamo noi contro tutti"

Faouzi Ghoulam spiega a 'Radio Kiss Kiss' il momento del Napoli: "Si è creato un clima non semplice intorno e questo lo avvertiamo".

Il non attraversa un momento facile, dovendo inseguire , e in . Ma sentendo parlare Faouzi Ghoulam, ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', lo spogliatoio ha in mano le chiavi per uscire da questa "crisi" temporanea.

"In questo periodo ci sono state tante critiche, ma io le ritengo eccessive. Veniamo da due pareggi con e in cui avremmo meritato di vincere. Ci è mancata la lucidità necessaria in fase offensiva, ma la squadra ha sempre fornito buone prestazioni. Siamo certi che proseguendo sulla strada del gioco possiamo arrivare in alto".

Poi Ghoulam scende nel dettaglio, spiegando la situazione che vive insieme ai suoi compagni di spogliatoio.

"In questo momento ci sentiamo un po' noi contro tutti. Si è creato un clima non semplice intorno e questo lo avvertiamo, ma il gruppo è solido e unito. Continuiamo a lavorare e ad andare avanti sulla nostra strada. Noi ci sentiamo più forti di prima".

Infine, l'algerino descrive anche il momento complicato dal punto di vista individuale. Ghoulam non è più tornato ai livelli di due anni fa.