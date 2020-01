Sorriso Napoli: Ghoulam parzialmente in gruppo

Ghoulam ha svolto parte dell'allenamento in gruppo, Mertens di nuovo a Castelvolturno dopo le terapie in Belgio ma ancora a parte. Problemi per Meret.

Buone notizie dall'infermeria del . Faouzi Ghoulam, ai box da mesi per problemi fisici, ha svolto parte della seduta odierna col resto dei compagni. Primo allenamento per il neo acquisto Lobotka.

Lo fa sapere il club azzurro sul proprio sito ufficiale, rendendo noto inoltre come Dries Mertens sia tornato dal dopo aver svolto terapie in patria: per lui, comunque, ancora lavoro personalizzato.

"Continuano le terapie per Maksimovic. Lavoro personalizzato per Koulibaly, Mertens e Karnezis. Ghoulam ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato". Meret ha svolto solo parte della seduta per il persistere del fastidio al fianco sinistro. Luperto è rientrato in gruppo".

Tra i calciatori acciaccati, dunque, in vista di Napoli- prevista sabato sera Gattuso non avrà a disposizione Maksimovic e Mertens mentre potrebbe recuperare Koulibaly, Karnezis, Meret e Ghoulam.

Da capire se quest'ultimo migliorerà entro il weekend e tornerà tra i convocati: l'ultima chiamata risale al 27 ottobre contro la , mentre invece l'algerino non mette piede in campo dal 6 ottobre col .