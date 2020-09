Napoli-Genoa, infortunio per Insigne: esce al 21' per un problema alla coscia

Lorenzo Insigne si fa male nel primo tempo di Napoli-Genoa. Dolorante, non riesce quasi ad uscire dal campo, al suo posto entra Elmas.

Problemi per il ed in particolare per Lorenzo Insigne . Il giocatore di Gattuso, durante una rincorsa difensiva, si è fermato di botto toccandosi la coscia sinistra. Il giocatore ha sentito tirare, per un problema probabilmente al flessore.

Non potendo completamente camminare, Gattuso è stato costretto al cambio di Insigne al 21', al suo posto ha buttato nella mischia Elmas.

Un problema non da poco per Gattuso, visto che Lorenzo Insigne sembrava parecchio nervoso e preoccupato dopo il dolore avvertito. Se dovesse essere confermato un guaio al flessore, i tempi di recupero potrebbero non essere banali.

Intanto dalla sostituzione effettuata, si evince che Elmas ormai è considerato un esterno alto a sinistra per Gattuso, proprio come Lorenzo Insigne.