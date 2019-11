Napoli-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Napoli ospita il Genoa nell'anticipo della 12ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Carlo Ancelotti, dopo il pari in con il , si rituffa nel campionato di dove, nell'anticipo serale del sabato della 12ª giornata, ospita in casa il di Thiago Motta. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per risalire la classifica: al momento sono settimi con 18 punti frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Anche i liguri, però, non possono permettersi passi falsi, visto che si trovano in penultima posizione assieme alla con 8 punti e un cammino di 2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. Nei 47 precedenti fra le due formazioni giocati in casa dei campani, questi ultimi conducono sul piano statistico con 24 vittorie, 16 pareggi e 7 affermazioni rossoblù.

L'ultima vittoria del Genoa in casa del Napoli risale al 22 febbraio 2009, quando il Grifone di Gasperini vinse 1-0 al San Paolo contro gli azzurri guidati da Reja con goal di Jankovic. Goran Pandev è il grande ex del confronto, visto che il macedone ha vestito la maglia del Napoli fra il 2011 e il 2014 collezionando 92 presenze e 19 reti in Serie A.

I partenopei sono la squadra di Serie A che ha colpito più legni, ben 24, nei 5 maggiori campionati europei. Fra gli azzurri, il polacco Arkadiusz Milik è il miglior marcatore con 5 reti realizzate, stesso bottino per l'ivoriano Christian Kouamé, giocatore più prolifico dei rossoblù che salterà il match per l'impegno con la nella Coppa d'Africa Under 23. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-GENOA

Napoli-Genoa si disputerà la sera di sabato 9 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, è previsto per le ore 20.45. Sarà il 95° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie A.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Napoli-Genoa, che sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Napoli-Genoa sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Pierluigi Pardo, con il supporto del commento tecnico di Dario Marcolin.

Gli utenti DAZN potranno seguire Napoli-Genoa in diretta streaming anche sui loro pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando il match dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Ancelotti oltre a Malcuit non ha convocato Manolas, Ghoulam e Allan, ancora alle prese con i rispettivi infortuni, mentre recupera il portoghese Mario Rui. Sulla sinistra della difesa a quattro potrebbe esserci però spazio per Hysaj, con Di Lorenzo a destra e in mezzo Maksimovic accanto a Koulibaly. A centrocampo è probabile l'innesto di Zielinski affianco a Fabian Ruiz, con i soliti Callejón e Insigne a spingere sulle due fasce. Consueti dubbi in attacco, dove la scelta potrebbe ricadere su Lozano in coppia con Mertens.

Thiago Motta non potrà disporre di Kouamé, impegnato nella Coppa d'Africa Under 23 con la sua Nazionale. Così sulla trequarti, dietro l'unica punta Pinamonti, Pandev e Gumus potrebbe affiancare Agudelo. In mediana Lerager è favorito su Radovanovic e Cassata per far coppia con Schöne, mentre in difesa Romero ha smaltito un lieve affaticamento e partirà regolarmente dal 1' nella coppia centrale accanto a Zapata, con Ghiglione e Ankersen terzini. In panchina tornerà, scontata la squalifica, il portiere di riserva Marchetti, mentre non fanno parte dei convocati, nonostante lavorino da qualche giorno in gruppo, Criscito e Favilli. Nell'elenco assente anche Saponara.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejón, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano.

GENOA (4-2-3-1): I. Radu; Ghiglione, Romero, C. Zapata, Ankersen; Schöne, Lerager; Pandev, Agudelo, Gumus; Pinamonti