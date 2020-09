Napoli-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli ospita il Genoa nella 2ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 27 settembre 2020

27 settembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Napoli di Gennao Gattuso ospita il Genoa di Rolando Maran nella 2ª giornata di . La sfida mette di fronte due formazioni che hanno ottenuto i 3 punti nella prima giornata: i partenopei superando 2-0 fuoricasa il con reti di Mertens e Insigne, i liguri travolgendo 4-1 il al Ferrraris.

La vincente del confronto del San Paolo, dunque, si ritroverebbe in testa al campionato a punteggio pieno dopo 2 gare.

Sono 48 i precedenti nel massimo campionato fra le due formazioni disputati in casa dei campani: le statistiche sorridono a questi ultimi, che fra le mura amiche hanno ottenuto 24 successi, 17 pareggi e 7 sconfitte.

L'ultimo successo rossoblù in casa del Napoli arrivò 11 anni fa: il 22 febbraio 2009 i liguri, guidati da Gasperini, si imposero 0-1 sulla squadra di Edy Reja grazie a un goal di Jankovic. Da allora il Napoli non ha mai perso, riportando 7 vittorie e 3 pareggi nel parziale.

Il difensore del Genoa, Davide Zappacosta, in rete contro il Crotone, è quello che ha segnato con più maglie diverse ( , , e Genoa) nei 5 maggiori campionati europei. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-GENOA

Napoli-Genoa si disputerà il pomeriggio di domenica 27 settembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 97ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00. La partita sarà diretta dal signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

La partita Napoli-Genoa sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca del match sarà curata da Riccardo Gentile, con il supporto di Fernando Orsi al commento tecnico.

Per gli abbonati Sky sarà possibile seguire Napoli-Genoa in diretta attraverso Sky Go. La gara sarà visibile in tal senso sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi Android e iOS, sia su personal computer e notebook, anche collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda opzione a disposizione di tutti i tifosi per vedere la partita in streaming è Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre infatti, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti, la visione di diversi eventi sportivi trasmessi dalla tv satellitare, fra cui anche le gare della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno seguire Napoli-Genoa anche in diretta testuale sul sito. Collegandosi con il portale, troveranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con la descrizione dei goal e le azioni più importanti della gara dal calcio d'inizio al fischio finale.

Gattuso avrà praticamente l'intera rosa a disposizione per la prima partita della stagione. Nonostante la prestazione di impatto fornita contro il Parma, il nuovo acquisto Osimhen, potrebbe finire nuovamente in panchina. Nel tridente offensivo, infatti, è contesa a tre con Lozano, attualmente in vantaggio sulla concorrenza, e Politano per il ruolo di esterno offensivo di destra. Mertens agirà da finto nove e a sinistra ci sarà Lorenzo Insigne. Lobotka è favorito su Demme in cabina di regia, con Fabian Ruiz e Zielinski che si candidano come mezzali ai suoi lati. In difesa sono certi di una maglia da titolare i due centrali Manolas e Koulibaly, con Di Lorenzo terzino destro e Mario Rui favorito su Hysaj a sinistra. Fra i pali Ospina potrebbe spuntarla su Meret.

Maran risponderà con un 3-5-2 e la conferma in attacco dell'esperto Pandev accanto a Destro, tornato dopo diverso tempo in buone condizioni fisiche. Sulle due fasce giocheranno Ghiglione a destra e a sinistra Zappacosta, con Badelj che dovrebbe avere compiti di regia e ai suoi lati Lerager e Zajc come mezzali. In porta ci sarà Perin, mentre è bagarre in difesa: Goldaniga e Criscito duellano infatti rispettivamente con Cristian Zapata e Masiello per un posto fra i titolari. Ai box per infortunio Cassata, Sturaro e Parigini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, L. Insigne.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro.