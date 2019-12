Napoli-Genk dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Al Napoli basta un punto col Genk per festeggiare gli ottavi di Champions League: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

Il è a un passo dagli ottavi di finale di . Col gli uomini di Ancelotti, incostanti in campionato ma ancora imbattuti in Europa, necessitano di un ultimissimo sforzo per approdare alla prossima fase.

Segui 3 gare della Serie A TIM ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Basta infatti un solo punto, indipendentemente da quanto accadrà a tra gli austriaci e il , per consegnare al Napoli la qualificazione. Gli azzurri passeranno il turno ovviamente in caso di vittoria, ma anche pareggiando contro i belgi e perfino perdendo, se i Reds usciranno imbattuti da Salisburgo.

Insomma, è quasi fatta. Il Napoli si prepara, a meno di cataclismi, a festeggiare l'approdo agli ottavi di Champions League. Anche perché i belgi non hanno più alcuno stimolo, se non quello di far bella figura all'ultima giornata: sono già eliminati

In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Genk: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

NAPOLI-GENK: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Genk

Napoli-Genk Data: 10 dicembre 2019

10 dicembre 2019 Orario: 18.55

18.55 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go, Now TV

ORARIO NAPOLI-GENK

Napoli-Genk si giocherà martedì 10 dicembre 2019 allo stadio 'San Paolo' di Napoli. Calcio d'inizio previsto per le ore 18:55.

La sfida tra Napoli e Genk sarà visibile su Sky al canale Sky Sport Uno (numero 472 e 482 del digitale terrestre, 201 del satellite). Appuntamento con lo studio di Ilaria D'Amico ed i suoi ospiti per il pre ed il post-partita.

In alternativa si potrà guardare Napoli-Genk in su smartphone, tablet e pc grazie a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky. Diretta dell'incontro disponibile anche su Now Tv.

Ancelotti recupera Allan e Milik, entrambi favoriti per una maglia da titolare rispettivamente su Elmas e Llorente. Nessuna sorpresa in difesa dove Maksimovic non sarà della partita per un problema muscolare. Maglia da titolare per Callejon a destra, mentre sulla sinistra Zielinski dovrebbe essere preferito a Insigne. Lozano in campo dal 1': solo panchina per Mertens.

Il Genk dovrebbe scendere in campo con un modulo speculare a quello del Napoli: Berge guida i belgi in mediana, in avanti Onuachu con Samatta, Ito e Ndongala esterni offensivi. In porta il giovanissimo Vandervoordt.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Lozano, Milik.

GENK (4-4-2): Vandervoordt; Mahele, Dewaest, Lucumì, Neto; Ito, Berge, Hrosovsky, Ndongala; Onuachu, Samatta.