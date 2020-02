Napoli, Gattuso gonfia il petto: "Il Barcellona ci ha fatto il solletico"

Rino Gattuso al termine di Napoli-Barcellona: "Potevano starci anche una giornata intera, ci hanno fatto un solo tiro in porta".

Il regge l'urto del ma chiude sull'1-1 il match d'andata degli ottavi di finale di Champions Laegue, rinviando il discorso qualificazione al Camp Nou. Gennaro Gattuso ha analizzato la prestazione dei suoi contro Messi e compagni.

Ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore azzurro si è mostrato contento a metà:

"Loro ti portano a giocare dentro l'area di rigore, da quando c'è Setien portano cinque o sei giocatori nella zona offensiva. Non palleggiano e basta, bisognava fare una partita così perché se avremmo lasciato spazio avremmo rischiato tanto. Non si può sbagliare nulla con loro, si sapeva. Potevamo fare meglio su qualche risalita, ma abbiamo fatto ciò che dovevamo. Li abbiamo aspettati, hanno creato poche occasioni. Sono un po' deluso per la fase di costruzione, potevamo fare meglio. Ma quando vai a chiudere così, giocando sui 25-30 metri, un po' di stanchezza subentra"

Ringhio carica l'ambiente sottolineando il grande aspetto positivo della serata, una buona solidità difensiva:

"Ci hanno fatto il solletico rispetto a quello che fanno di solito. Potevano starci anche una giornata, ci hanno fatto solo un tiro in porta. Qualificazione? Il Napoli non è una squadretta, ha tanti giocatori forti. Il Barcellona ha qualcosa in più, ma se giochiamo come sappiamo abbiamo le nostre possibilità".

Al Camp Nou sarà durissima nonostante le assenze di Busquets e Vidal, Gattuso tiene aperti i giochi: