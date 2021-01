Corriere dello Sport - Napoli, Gattuso esplode in spogliatoio: "Non avete gli attributi"

Urla e pugni al muro nella pancia del Diego Armando Maradona: il tecnico furioso dopo la sconfitta interna contro lo Spezia.

La sconfitta interna del 6 gennaio contro lo per 1-2, arrivata di rimonta e in superiorità numerica, ha portato a reazioni pesanti in casa . Specialmente nell’immediato post partita, nella pancia dello stadio Diego Armando Maradona.

Gennaro Gattuso avrebbe strigliato la sua squadra nello spogliatoio. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il tecnico non sarebbe mai stato così furioso dal suo arrivo a Napoli. Urla, pugni al muro. E una frase che evidenzia la mancanza di carattere della squadra.

“Non avete gli attributi, tirateli fuori”.

Tutto il gruppo avrebbe condiviso il senso di mortificazione dopo la sconfitta, difficilissima da digerire, contro una squadra neo-promossa, arrivata dopo essere arrivati al tiro una trentina di volte. Non la prima serata così così del Napoli, ma mai Gattuso si sarebbe così inferocito.

Altre squadre

Ieri, a mente fredda, a Castel Volturno ci sarebbe stata un altro confronto nella sala video del centro d’allenamento, con le acque più calme e i toni più bassi. La sostanza, però, rimane: da questo Napoli, Gattuso pretende di più.