Napoli, Gattuso: "Alleno gente seria, escono fuori cose non vere"

La delusione per il ko contro l' è ancora viva ma non c'è tempo da perdere per il , chiamato a rialzarsi già a partire dal prossimo turno quando incontrerà all'Olimpico una lanciatissima .

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, Gennaro Gattuso ha presentato il match.

"Bisogna continuare e commettere meno errori rispetto alle partite con l'Inter e col . La squadra sembrava totalmente diversa, inizia a palleggiare come piace a me. Incontreremo una squadra che fa bene da molti mesi e gioca un buon calcio, come noi all'inizio faticava. Ci servono due-tre risultati per dare continuità. Ospina o Meret? Alex ha commesso un errore come tanti altri ma non è un problema, domani farò le mie scelte. Ho due portieri validi più Karnezis, valutiamo gara dopo gara".

"Ci vuole serenità e tranquillità, non siamo tranquilli e dobbiamo andare alla ricerca di tutto questo. Fabian? Domani vedrete chi scenderà in campo, i giocatori stanno facendo ciò che gli sto chiedendo. Sento parlare di multe e di squadra che non sta sul pezzo, io non regalo niente a nessuno. C'è grande entusiasmo, c'è gente che rimane cinque ore nella struttura per allenarsi. Non vedo tutte queste problematiche, a volte escono fuori cose non vere".

"La Lazio non è solo Immobile, ha giocatori di qualità e fisicità. Non dovremo concedere la profondità limitando i loro pregi e giocando sui loro difetti".