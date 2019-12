Napoli, con Gattuso si cambia: sedute di allenamento più intense

Novità in casa Napoli con l’arrivo di Gattuso: come riportato da Tuttosport, lavoro più intenso e prelievi del sangue dopo ogni partita.

Per il la seconda fase di stagione sarà molto diversa dalla prima. In attesa di vedere se in campionato ci sarà quel cambio di marcia che possa consentire di tornare a puntare ad una qualificazione per la prossima , quello che in questi giorni è parso evidente è che l’arrivo di Gennaro Gattuso ha portato con se un cambiamento nelle tipologie di lavoro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, le ultime sedute di allenamento che si sono svolte a Castel Volturno, sono state più intense, rispetto a quelle proposte da Carlo Ancelotti.

Gattuso punta ad una maggiore cura nella preparazione fisica ed inoltre si è tornati alle esercitazioni tattiche per reparti, con un occhio particolare alla linea di difesa. Uno degli obiettivi del nuovo tecnico del Napoli è quello di migliorare la tenuta atletica della sua squadra e, al fine di riuscirci, verranno presi alcuni importanti accorgimenti.

Uno di questi dovrebbe riguardare il prelievo del sangue al quale ogni giocatore dovrà sottoporsi dopo ogni partita. I test comparati con quelli del lavoro settimanale serviranno a capire quali, degli uomini della rosa, svolgono una vera vita da atleta e chi deve invece cambiare alcune delle sue abitudini.

Si tratta di cambiamenti importanti, che vanno ad aggiungersi alle modifiche tattiche che di fatto sono già state annunciate. Gattuso infatti disegnerà il suo Napoli con un 4-3-3 che dovrà garantire maggiore solidità in fase difensiva.