Napoli, il fratello di Insigne si sfoga: "Nemmeno le palle di dire la verità"

La decisione di Carlo Ancelotti di tenere a riposo Lorenzo Insigne nella gara di pareggiata dal sul campo del ieri sera ha finito per scatenare grandi polemiche, alimentate oggi dalla reazione del fratello dell'attaccante azzurro.

Con un post prima pubblicato e poi rimosso dal proprio profilo Instagram, Antonio Insigne ha infatti dimostrato tutto il proprio disappunto per l'esclusione del fratello minore da una gara così importante.

Non un attacco diretto ad Ancelotti, anche se a definire Insigne come "poco brillante" era stato proprio il tecnico dei partenopei per motivare l'esclusione del giocatore.

A chiarire il proprio pensiero ci ha poi pensato proprio Antonio Insigne a 'Calcio Napoli 24'.

"Su Instagram è stato uno sfogo del momento da parte mia. Penso che nessuno si sarebbe aspettato questa esclusione. La verità non la so nemmeno io, mio fratello non ha dato spiegazioni e ci ha detto che è una scelta tecnica. Il mio sfogo è dato dal fatto che non credo sia una situazione di poca brillantezza. I dati ci dicono che fa un goal o un assist ogni 63 minuti. Il mio non è un voler puntare il dito contro nessuno: si è trattato solamente di un mio sfogo. Lorenzo ha sempre detto che è a disposizione della squadra e cerca di dare il massimo in ogni ruolo in cui viene impiegato. Ogni anno si parte sempre con i migliori presupposti, mio fratello sogna sempre di vincere lo scudetto con questa maglia. Lui non ha nessuna intenzione o voglia di andarsene erchè è tifoso del Napoli, nella sua testa non c'è mai stata questa cosa"