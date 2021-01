Napoli-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Napoli e Fiorentina si affrontano nel 'lunch match' della diciottesima giornata di Serie A: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

NAPOLI-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: domenica 17 gennaio 2021

• Orario: 12:30

• Canale TV: DAZN1

• Streaming: DAZN

Gli ottavi di Coppa , a Napoli e Fiorentina, hanno riservato scenari opposti. Azzurri ai quarti battendo a fatica l' , viola fuori a ridosso dei rigori per mano di Lukaku. La diciottesima giornata di , offre l'incrocio tra la squadra di Gattuso e quella di Cesare Prandelli.

In campionato Napoli reduce dal blitz al 90' di Udine, che ai partenopei ha risollevato il morale precipitato dopo la sconfitta con lo . La Fiorentina, invece, superando di misura il ha trovato una boccata d'ossigeno per allontanare le sabbie mobili della bassa classifica.

Tutto su Napoli-Fiorentina: dalle formazioni della partita, a dove poterla vedere in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-FIORENTINA

Napoli-Fiorentina si gioca domenica 17 gennaio 2021 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: calcio d'inizio in programma alle ore 12:30.

La partita tra Napoli e Fiorentina è un'esclusiva DAZN, che trasmetterà la sfida in su DAZN1 (numero 209 del decoder di Sky): il canale, sarà visibile soltanto a chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN.

Napoli-Fiorentina, in diretta , andrà in onda su DAZN: per assistere all'incontro tramite il portale o scaricando l'app di DAZN su smart tv, smartphone o tablet, servirà prima accedere al sito, registrarsi e sottoscrivere un abbonamento.

In alternativa, si potrà collegare il computer al televisore sfruttando dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrete seguire Napoli-Fiorentina in diretta testuale: il pregara, le formazioni ufficiali di entrambe le squadre e il racconto delle fasi principali del match.

Napoli privo dello squalificato Di Lorenzo, out Manolas per infortunio al pari di Osimhen. Ospina torna in porta, Hysaj terzino destro, Maksimovic favorito su Rrahmani per affiancare Koulibaly, Mario Rui a sinistra. Fabian e Bakayoko in mediana, alle spalle di un Petagna col piede 'caldo' il trio Lozano-Zielinski-Insigne. Possibile minutaggio per Mertens in vista della Supercoppa.

La Fiorentina recupera Ribery, che tuttavia dovrebbe partire dalla panchina. Il grande ex Callejon sarà titolare sulla trequarti insieme a Castrovilli, a supporto di Vlahovic. Prandelli insiste sul 3-4-2-1, con capitan Pezzella che dovrebbe tornare al centro della difesa, Caceres o Venuti a destra, Pulgar favorito su Bonaventura a centrocampo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Callejon, Castrovilli; Vlahovic.