Napoli-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Napoli sfida la Fiorentina nell'anticipo serale della 20ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Gennaro Gattuso sfida in casa la di Beppe Iachini nell'anticipo serale del sabato della 20ª giornata di . I partenopei, che proseguono la loro rincorsa alla zona europea, distante al momento 5 lunghezze, si trovano all'11° posto con 24 punti, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, i toscani occupano la 14ª posizione a quota 21, con un cammino di 5 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte.

Sono 69 i precedenti fra le due formazioni in Serie A dispuati in casa dei campani, e vedono un predominio di questi ultimi sul piano statistico con 32 vittorie, 16 pareggi e 21 affermazioni dei viola. L'ultimo colpo esterno dei toscani a Napoli risale al 23 febbraio 2014, quando la squadra di Montella si impose 1-0 su quella di Rafa Benitez con goal partita dello spagnolo Joaquín. Da allora ci sono stati 4 successi degli azzurri e un pareggio senza goal.

Era dalla stagione 2007/08, quella successiva alla promozione in Serie A, sotto la guida di Edy Reja, che il Napoli non raccoglieva così pochi punti dopo le prime 19 gare stagionali. Allo stesso modo era dal 2001/02 che la Fiorentina non faceva 19 punti o meno nel massimo campionato dopo 19 match. In quel caso i toscani chiusero l'anno al penultimo posto e retrocessero in Serie B.

Se dovesse riuscire a segnare 2 goal, la squadra campana taglierebbe il traguardo storico delle 2000 reti casalinghe in Serie A. La partita interna contro la Fiorentina potrebbe essere molto importante per l'esterno offensivo del Napoli José Maria Callejón, che qualora dovesse scendere in campo eguaglierebbe Luciano Comaschi nella classifica all-time di partite disputate in Serie A con il Napoli, con 241 presenze.

I partenopei hanno rimediato una vittoria e 3 sconfitte, di cui 2 consecutive, nelle ultime 4 giornate di campionato, e in settimana hanno eliminato il negli ottavi di finale di Coppa , la Fiorentina invece, reduce dal successo sull' in Coppa, ha collezionato 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 4 partite di Serie A.

Il polacco Arkadiusz Milik è il miglior marcatore del Napoli con 7 reti realizzate in campionato, mentre in casa Fiorentina 4 giocatori si dividono il primato con 3 goal a testa: Nikola Milenkovic, Gaetano Castrovilli, Dusan Vlahovic ed Erick Pulgar. Quella campana è inoltre la squadra contro cui Federico Chiesa ha tentato più conclusioni, 25 (7 nello specchio), senza tuttavia trovare la via del goal. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-FIORENTINA

Napoli-Fiorentina si disputerà la sera di sabato 18 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 140° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta l'anticipo serale del sabato Napoli-Fiorentina, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Napoli-Fiorentina sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Gli abbonati DAZN potranno vedere l'anticipo Napoli-Fiorentina in diretta streaming anche sui propri pc o notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la gara dal palinsesto.

Quando la partita sarà terminata, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Gattuso punterà sul consueto 4-3-3. In porta Ospina potrebbe essere preferito al recuperato Meret, mentre prosegue l'emergenza in difesa con Maksimovic, Koulibaly e Ghoulam non convocati perché infortunati e Mario Rui squalificato. Al centro della difesa potrebbe essere inserito il giovane Luperto in coppia con Manolas, con Di Lorenzo riportato a destra e Hysaj a sinistra. In mediana sono convocati i nuovi acquisti Lobotka e Demme ma dovrebbero entrambi partire dalla panchina. In cabina di regia potrebbe essere confermato Fabian Ruiz, con Allan e Zielinski mezzali. L'attacco infine, ancora orfano di Mertens, vedrà Milik centravanti e Callejón e Insigne esterni offensivi ai suoi lati.

Iachini risponderà con il 3-5-2. Nel tandem d'attacco ballottaggio fra Cutrone e Vlahovic su chi farà coppia con Chiesa, con il primo favorito. In mediana si va verso una nuova esclusione per il croato Badelj, con Pulgar playmaker e Benassi e Castrovilli interni, mentre sulle fasce agiranno Lirola a destra e Dalbert a sinistra. Davanti al portiere polacco Dragowski, difesa scolpita con Milenkovic, capitan Pezzella e Caceres a comporre la linea a tre.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejón, Milik, Insigne.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.