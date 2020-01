Napoli-Fiorentina 0-2, Chiesa e Vlahovic stendono gli azzurri: la Viola espugna il San Paolo

La Fiorentina di Iachini vince al San Paolo con i goal di Chiesa e Vlahovic: per il Napoli di Gattuso è la terza sconfitta consecutiva in campionato.

La sbanca il 'San Paolo' e batte il per 2-0 con le reti di Chiesa e Vlahovic: per il club partenopeo si tratta della terza sconfitta consecutiva in campionato, un record negativo che non si vedeva dall'aprile del 2012 sotto la gestione Mazzarri.

Fin dal primo minuto la 'Viola', ringalluzzita dall'impresa in Coppa contro l' , è apparsa ad immagine e somiglianza del proprio allenatore: Iachini ha saputo trasmettere sicurezza e consapevolezza ai propri giocatori e anche la sfida del 'San Paolo' è stata aggredita immediatamente. Al contrario, il turno di non ha consegnato maggiori certezze agli uomini di Gattuso: gli azzurri non si sono ancora scrollati di dosso le difficoltà riscontrate nella prima metà di stagione e la baldanza della compagine fiorentina ne ha evidenziato le fragilità.

Le prime battute della partita si tingono di viola, con i continui inserimenti dei centrocampisti toscani che entrano nella difesa azzurra con grande facilità: proprio in uno di questi inserimenti Castrovilli colpisce a botta sicura, ma vede il pallone sfilare a lato della porta avversaria. La risposta del Napoli è immediata e orgogliosa: Callejon, il più brillante degli azzurri nella prima frazione di gara, serve Milik alle spalle della difesa viola ed il polacco in demi-volèe non trova la rete solamente a causa di una grande parata di Dragowski.

La maggiore propositività degli uomini di Iachini viene premiata al 26': dopo un fraseggio prolungato a centrocampo, Castrovilli pesca in area Benassi, che aggiusta subito il pallone per Federico Chiesa a cui basta stoppare per battere Ospina con un tiro di punta. Un goal da calcio a cinque per il figlio di Enrico. La reazione del Napoli arriva solamente con alcune fiammate di Callejon: è proprio un colpo di testa dello spagnolo al 36' a portare i partenopei vicini al pareggio. La prima frazione di gioco termina sul punteggio di 1-0 per gli ospiti, con i fischi del 'San Paolo' che si abbattono inesorabili sulla compagine guidata da Gattuso.

Nella ripresa i padroni di casa provano a prendere in mano il proprio destino attaccando i gigliati con maggiore convinzione. E questa volta è Insigne ad andare vicino al goal, con una sua conclusione che bacia il palo sulla guancia sbagliata e si spegne sul fondo campo. La ricerca di certezze dei partenopei vengono però sgretolate sotto il peso del talento, totalizzante e llimunante, di Chiesa e Castrovilli: i due gioielli della Fiorentina, vestiti di rosso per l'occasione, hanno dominato la compagine azzurra come due toreri nelle migliori arene della .

La stilettata decisiva alla corrida del 'San Paolo' è arrivata al 74', quando un cambio di campo di 50 metri di Chiesa ha innescato Vlahovic -subentrato da poco a Cutrone- che ha, poi, infilato Ospina sul secondo palo. Per l'attaccante serbo si tratta della seconda rete consecutiva arrivata da subentrato, un'autentica arma a disposizione di Iachini nei minuti finali di partita. Il raddoppio viola ha il peso di una sentenza sulla partita del Napoli. Con Gattuso alla guida i partenopei hanno collezionato solamente 3 punti in cinque gare, un bottino troppo magro rispetto alle potenzialità della rosa azzurra.

IL TABELLINO

NAPOLI-FIORENTINA 0-2

MARCATORI: 26' Chiesa, 74' Vlahovic

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan (56' Demme), Fabian Ruiz, Zielinski (64' Lozano); Callejón (75' Llorente), Milik, Insigne.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert (87' Ceccherini); Chiesa (78' Sottil), Cutrone (66' Vlahovic).

ARBITRO: Pasqua

AMMONITI: Hysaj (N), Demme (N), Dalbert (F)

ESPULSI:-