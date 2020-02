Napoli, si ferma Hysaj: distrazione lieve al legamento, salta il Brescia

Infortunio meno grave del previsto per Hysaj: distrazione lieve del legamento collaterale del ginocchio: salterà sicuramente Brescia-Napoli.

Il fa il punto della situazione sui giocatori infortunati: l'ultimo della lista è Elseid Hysaj, uscito malconcio dal match giocato sul campo del . Problema meno grave del previsto per il terzino albanese, che salterà però sicuramente la prossima sfida di campionato sul campo del .

Questo il comunicato azzurro sul giocatore in infermeria:

"Elseid Hysaj, sostituito ieri per infortunio nel finale di Cagliari-Napoli, si è sottoposto oggi a esami clinici che hanno evidenziato una distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro".

Un problema che terrà fuori dai giochi Hysaj almeno per la trasferta sul campo delle Rondinelle, da valutare però i tempi di recupero precisi per l'esterno di Gattuso. Migliorano invece le condizioni di Koulibaly e Milik, anche loro assenti a Cagliari.

Il difensore senegalese ha svolto un lavoro personalizzato in palestra, mentre l'attaccante polacco ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e potrebbe essere convocato per la partita di venerdì sera. Assente per influenza Llorente.