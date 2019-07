Napoli-Feralpisalò: dove vederla in tv e streaming

Il Napoli sfida il Feralpisalò a Dimaro nella seconda amichevole stagionale: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Secondo test stagionale per il , impegnato nella preparazione estiva in Trentino Alto-Adige, che dopo il ko contro il sfiderà il Feralpisalò sul campo di Carciato.

Insigne e soci, al lavoro nel ritiro precampionato di Dimaro dal 6 al 26 luglio, prima di volare in per sfidare il e dare il via alla serie di amichevoli di lusso dovranno vedersela contro la squadra lombarda iscritta alla Serie C.

Per il Napoli, nella sfida contro il Feralpisalò, l'imperativo dovrà essere quello di riscattare il passo falso col Benevento nel primo test della nuova stagione e dimostrare di aver messo benzina nelle gambe.

Tutto su Napoli-Feralpisalò: dalle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

NAPOLI-FERALPISALO': DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Napoli-Feralpisalò DATA 19 luglio 2019, ore 17:30 DOVE Stadio Comunale di Carciato (Dimaro) TV Sky STREAMING SkyGo

ORARIO NAPOLI-FERALPISALO'

L'amichevole tra Napoli e Feralpisalò si gioca venerdì 19 luglio 2019 presso lo stadio comunale di Carciato, frazione di Dimaro, nella Val di Sole: fischio d'inizio fissato per le 17:30.

Napoli-Feralpisalò sarà visibile in diretta ed esclusiva su Sky, al canale Sky Sport (249 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre).

Il match tra Napoli e Feralpisalò verrà trasmesso anche in diretta su SkyGo, il servizio disponibile per tutti gli abbonati Sky: basterà collegarsi al sito tramite PC o scaricare l'apposita app su smartphone o tablet.

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Di Lorenzo, Maksimovic, Chiriches, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik.

FERALPISALO’ (4-3-2-1): Livieri; Legati, Canini, Marchi, Contessa; Scarsella, Pesce, Magnino; Pesce, Maiorino; Caracciolo.