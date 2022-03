Napoli Femminile-Juventus Women dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NAPOLI FEMMINILE-JUVENTUS WOMEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli Femminile-Juventus Women

Napoli Femminile-Juventus Women Data: 19-03-2022

19-03-2022 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: Juventus TV (visibile su DAZN ), TIMVISION

(visibile su Streaming: DAZN, TIMVISION

La Juventus Women fa visita al Napoli Femminile nel 17° turno del campionato di Serie A.

Guarda Napoli Femminile-Juventus Women su DAZN. Attiva ora

Dopo il roboante successo maturato nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Milan, le bianconerere puntano a ritrovare il successo anche sul palcoscenico della massima serie. La squadra di Montemurro, infatti, è reduce da una sconfitta contro l'Empoli e, ultimo in ordine cronologico, dal pareggio interno contro la Roma. 180' senza vittorie che comunque non ha impedito alla truppa zebrata di mantenere la vetta del torneo a + 3 proprio sui giallorossi.

Ad ospitare Girelli e compagne, ci sarà il Napoli Femminile, sedicesimo in classifica ma reduce dal prezioso pareggio sul campo del Milan.

Nella gara d'andata giocata al JTC di Vinovo, la Juve si è imposta 2-0 grazie alle reti di Caruso e Cernoia.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Napoli Femminile-Juventus Women: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO NAPOLI FEMMINILE-JUVENTUS WOMEN

Napoli Femminile-Juventus Women si giocherà sabato 19 marzo 2022 allo Stadio comunale "Arena" Giuseppe Piccolo di Cercola. Calcio d'inizio programmato alle ore 12.30.

DOVE VEDERE NAPOLI FEMMINILE-JUVENTUS WOMEN IN TV

La sfida tra Napoli Femminile e Juventus Women verrà trasmessa in diretta su Juventus TV, il canale tematico bianconero disponibile anche su DAZN. Sarà sufficiente scaricare l'app su smart tv o su console di gioco come PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Sarà possibile ricorrere anche a dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

La sfida in terra campana sarà visibile anche su TIMVISION attraverso il TIMVISION BOX.

NAPOLI FEMMINILE-JUVENTUS WOMEN IN DIRETTA STREAMING

Sempre su DAZN, sarà disponbile la diretta streaming del match: servirà scaricare l'app su dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale.

Si potrà assistere al faccia a faccia tra campane e piemontesi collegandosi al sito di TIMVISION.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FEMMINILE-JUVENTUS WOMEN

NAPOLI FEMMINILE (4-4-2): Baldi; Corrado, Golob, Awona; Erzen, Colombo, Gonzalez, Mauri, Abrahamsson; Jaimes, Pinna. All. Domenichetti.