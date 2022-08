Napoli-Espanyol dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ultima amichevole pre-stagionale per il Napoli di Spalletti, contro l'Espanyol: le informazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming.

NAPOLI-ESPANYOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Espanyol

Napoli-Espanyol Data: 6 agosto 2022

6 agosto 2022 Orario: 20:30

20:30 Canale tv: Sky Sport (canale 251, pay per view)

Sky Sport (canale 251, pay per view) Streaming: Pagina ufficiale Facebook del Napoli (pay per view)

Si chiude il ciclo di amichevoli pre-stagionali per il Napoli di Spalletti, che nell'ultimo match prima della nuova stagione affronta l'Espanyol. Si concluderà il ritiro con, gli azzurri che guardano già alla prima sfida di campionato contro il Verona, prevista al Bentegodi il 15 agosto.

Prima del Verona, però, esperimenti finali nel match contro il team catalano, anch'esso pronto a iniziare la Liga, due giorni prima del Napoli: per l'Espanyol, infatti, l'esordio nel torneo spagnolo avverrà il 13 agosto a Vigo contro il Celta.

Reduce dal successo contro il Girona per 3-1, altro scontro spagnolo per il Napoli, pronto a scendere in campo con la formazione tipo che si vedrà nella nuova stagione: salutati Koulibaly, Ghoulam, Mertens e Insigne, spazio ai nuovi arrivati nel calciomercato estivo.

In questa pagina trovate tutte le informazioni utili su Napoli-Espanyol: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-ESPANYOL

Il match tra Napoli ed Espanyol si gioca sabato 6 agosto 2022 alle ore 20:30. L'ultima gara degli azzurri prima del campionato è prevista a Castel di Sangro (provincia dell'Aquila, Abruzzo), precisamente allo stadio Teofilo Patini.

DOVE VEDERE NAPOLI-ESPANYOL IN TV

Napoli-Espanyol in diretta tv esclusiva su Sky Sport canale 251, in pay per view: l'evento sarà disponibile pagando 2.99 euro. La gara non è presente nell'abbonamento base nel pacchetto calcio o sport.

NAPOLI-ESPANYOL IN DIRETTA STREAMING

Il match tra Napoli ed Espanyol sarà disponibile sulla pagina Facebook degli azzurri allo stesso prezzo di 2.99 euro. Non è possibile assistere alla sfida degli azzurri su Sky Go o Now TV, applicazioni riservati agli abbonati Sky.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ESPANYOL

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Politano, Osimhen, Lozano.

ESPANYOL (4-3-3): Lecomte; Gil, Cabrera, Recasens, Puig; Souza, Darder, Bare; Embarba, Joselu, Puado.