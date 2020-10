Il Napoli esce dall'isolamento, tamponi negativi: c'è il via libera dell'Asl

Dopo l'ultimo tampone negativo l'Asl di Caserta ha decretato la fine dell'isolamento per il Napoli: il gruppo può tornare a casa.

Arrivano buone notizie dall'Asl di Caserta, che ha decretato la fine dell'isolamento per tutto il gruppo del sulla base delle nuove disposizioni dopo l'ultimo tampone risultato negativo. I giocatori possono dunque tornare a casa.

La notizia è stata comunicata dallo stesso club azzurro, che decreta dunque l'uscita dalla 'bolla':

"La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa".

Dopo le polemiche sul match di non giocato contro la e i tanti punti di domanda sull'intervento dell'Asl, l'intero gruppo a disposizione di mister Gattuso può tornare alla normalità per preparare la prossima sfida di campionato in programma contro l' .