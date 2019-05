Napoli, emergenza infortuni: Insigne, Mertens e Ounas non convocati con la SPAL

A Ferrara, il Napoli avrà a disposizione il solo Milik come punta: out Insigne e Mertens. Fuori dalla lista dei convocati anche Ounas.

Il primo posto è già andato da tempo e il secondo è già in cassaforte da domenica scorsa, ma i motivi di preoccupazione per il , impegnato domani in casa della , non mancano comuque: a Ferrara gli azzurri dovanno fare a meno di Lorenzo Insigne , Dries Mertens e Adam Ounas .

Tutti e tre gli attaccanti sono rimasti fuori dalla lista dei convocati diramata dal club attraverso il proprio sito ufficiale:

"Indisponibili Ounas, Insigne e Mertens che non saranno del match".

Mertens soffriva da giorni di un leggero affaticamento: si pensava potesse recuperare e partire dalla panchina, ma Ancelotti ha preferito non rischiarlo. Non comunicate, invece, le condizioni di Ounas e Insigne, quest'ultimo peraltro non nuovo a problemi fisici nelle ultime settimane.

In assenza di Insigne e Mertens, contro la SPAL toccherà dunque ad Arek Milik sostenere il peso dell'attacco del Napoli. Accanto a lui potrebbe essere avanzato uno tra Younes e Verdi, ma attenzione anche al giovane bomber della Primavera Gianluca Gaetano, lui sì presente nella lista dei convocati.

Questo l'elenco completo dei convocati del Napoli per la gara contro la SPAL:

Meret, Karnezis, D'Andrea, Albiol, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Hysaj, Allan, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon, Gaetano, Milik, Younes.