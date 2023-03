Napoli, Spalletti: "Con l'Eintracht sarà una finale. Per passare ci vorranno cervello, cuore e un po' di culo"

Spalletti alla vigilia della sfida contro l'Eintracht: "Partita che va vinta, fare calcoli è sbagliato. Qualificazione al 50%, ma sono tranquillo".

Il Napoli può scrivere la storia e Spalletti lo sa bene. L'allenatore toscano ha parlato nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte, sfida di ritorno di Champions League con vista sui quarti di finale, mai raggiunti prima dal club partenopeo. In campo si ripartirà dal 2-0 dell'andata in favore degli azzurri, ma il tecnico non vuole cali d'attenzione.

"Può essere la prima finale della stagione perché può determinare molto, visto che si andrebbe ad entrare nella storia di questo club - le parole di Spalletti - Ci sono storie che vanno vissute e storie in cui va portato per forza a casa il risultato. In questo caso qui è così".

L'allenatore è apparso sereno e pacato come suo solito, sicuro dei mezzi dei suoi ragazzi che stanno dominando il campionato italiano.

"Non penso che la partita diventi una pressione per la squadra, l'abbiamo già vissuta diverse volte in stagione. Sono tranquillo sulla forza e la qualità dei miei calciatori, riproporremo la stessa qualità che abbiamo quasi sempre fatto vedere. Fare calcoli sarebbe sbagliato, si tratta quasi di una finale e vogliamo far vedere un atteggiamento di squadra affamata. È una partita che va vinta ".

Nonostante il dominio dell'andata, il tecnico 64enne non ha dubbi: la qualificazione è ancora tutta da decidere.

"L'insidia principale è il valore della squadra. A Francoforte abbiamo fatto una partita straordinaria e dobbiamo ripeterla. Non sottovaluteremo nulla, la qualificazione è al 50% e lo sappiamo: non un punto di più e non uno di meno. Per passare ci vorranno cuore, cervello e anche un po' di culo".

L'allenatore ha parlato anche del provvedimento che ha vietato la trasferta ai tifosi tedeschi, prendendo le difese del club partenopeo:

" È un provvedimento adottata di conseguenza a quanto accaduto all'andata, dove non c'è stato il massimo dell'ordine pubblico e i nostri tifosi si sono trovati dinanzi a situazioni spiacevoli. Bisogna fidarsi della qualità degli organi ufficiali, addetti a prendere delle decisioni. Questo non dipende dal nostro club. Su questo si è anche ironizzato un po' e non è corretto perché non dipende da noi".

Tornando alle questioni di campo, per "la prima finale della stagione" Spalletti ha recuperato Lozano, Kim e Meret, tutti a disposizione. Non Raspadori. Ma sulla formazione il tecnico non fa nomi.

"Una maglia l'ho già assegnata per domani, l'ho assegnata al nostro pubblico: loro giocheranno titolari".