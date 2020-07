Napoli, è fatta per Osimhen: 60 milioni al Lille, contratto fino al 2025

Secondo 'RMC Sport' si attende solo l'ufficialità: Victor Osimhen al Napoli per 60 milioni, cifra che potrebbe arrivare anche a 81 milioni.

Ormai non ci sono più dubbi. Victor Osimhen sta per diventare un nuovo calciatore del , come riportato in da 'RMC Sport'. Il quasi ex attaccante del si unirà al club partenopeo fino al 2025 con l'opzione per un altro ulteriore anno.

La cifra che il Napoli andrà a pagare al Lille ammonta a ben 60 milioni di euro, che potrebbe arrivare fino a 81 milioni di euro in caso di bonus. Si attende addirittura per la serata di oggi l'ufficialità.

Il calciatore classe 1998, autore di 13 goal e 5 assist nell'ultima stagione di (troncata dopo lo scoppio della pandemia), sarà un nuovo rinforzo dello scacchiere di Gattuso.

Negli accordi tra Napoli e Lille, seppur in operazioni separate, potrebbe rientrare anche Adam Ounas, sulla cui valutazione, che oscilla tra i 20 e i 30 milioni, non c'è ancora intesa.