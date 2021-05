E’ un Napoli che vola: dieci vittorie in tre mesi, ora un ultimo sforzo per la Champions

Il Napoli di Rino Gattuso è una delle squadre più in forma del momento: messi alle spalle i tanti infortuni, ha cambiato marcia.

Due partite e la stagione del Napoli sarà ufficialmente conclusa. La compagine partenopea ha vissuto un’annata nella quale ha dovuto fare i conti con una serie di eventi che non le hanno consentito di esprimere il proprio potenziale con continuità, ma una volta messi alle spalle i tanti problemi legati soprattutto ad infortuni, non solo ha ripreso ad esprime un calcio tra i migliori in Serie A, ma ha iniziato a marciare ad una media punti elevatissima.

Uscito delle Coppe e recuperati i tanti elementi che gli sono mancati soprattutto in attacco, il Napoli è diventato un rullo compressore.

I numeri da questo punto di vista parlano chiaro: la compagine allenata da Rino Gattuso è stata eliminata dall’Europa League lo scorso 25 febbraio dal Granada e da allora in campionato è stata battuta solo dalla Juventus nel recupero della gara valida per il terzo turno di Serie A.

Nelle restanti tredici partite ha invece ottenuto dieci successi e tre pareggi, per un totale di ben 33 punti messi in cascina: è una media quasi da Inter. In questo arco di gare inoltre, il Napoli ha segnato qualcosa come 35 goal, ovvero 2,7 a gara, subendone 13.

La sensazione è quindi quella che il Napoli, senza gli infortuni che lo hanno fortemente penalizzato per settimane, avrebbe potuto disputare un campionato di spessore ancora maggiore.

Invece, quando mancano due sfide alla fine del torneo, gli azzurri si trovano ancora in piena bagarre Champions consapevoli del fatto che non possono permettersi il minimo passo falso.

La classifica parla infatti di un Napoli quarto a -2 da Atalanta e Milan e a +1 sulla Juventus quinta. Il destino è nelle proprie mani, ma per non correre rischi dovrà vincere le restanti gare.

Il Napoli, nelle sue due ultime uscite, affronterà due squadre che non hanno più nulla da chiedere al torneo: la Fiorentina in trasferta ed il Verona in casa. Con una posta in palio altissima non può permettersi di sottovalutare i due impegni, ma in casa azzurra questo lo sanno benissimo.